Sordo aboga por políticas de empleo para "metabolizar" a trabajadores migrantes regularizados

Valencia, 27 de octubre de 2026. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha recalcado que "los datos de empleo siguen siendo la mejor variable económica en España" y ha abogado por promover políticas para crear trabajo y "metabolizar paulatinamente" a los ciudadanos migrantes regularizados que "ahora, afortunadamente, ya son personas con plenitud de derechos y obligaciones". Además, ha considerado que el pleno empleo debe ser un "objetivo de país" y puede ser un horizonte posible "en menos de cinco años" si no se revierten las políticas energéticas. Sobre los datos de paro conocidos este martes, el dirigente sindical ha reflexionado sobre el hecho de que las cifras de la EPA en este trimestre y también en el anterior "están mediatizadas por algo que nos parece positivo, que fue el proceso de regularización de personas inmigrantes, que es lo que explica que en nuestro país se estén incrementando los datos de población ocupada".