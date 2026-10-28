La A-5 soterrada ya tiene fecha de apertura: Almeida anuncia que será el 23 de diciembre

Madrid, 28 de octubre de 2026. Ya hay fecha para la reapertura al tráfico de la A-5 completamente soterrada en Madrid. "A los madrileños les interesa otra fecha, que es la del 23 de diciembre. ¿Qué pasa el 23 de diciembre? Que podremos ir por la A-5 completamente soterrada el 23 de diciembre", así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press. Una comparecencia en la que también se ha referido a otro de los asuntos que marcan la actualidad de la capital: la acampada de la Puerta del Sol. Almeida sostiene que la Policía no puede trabajar con normalidad en la zona y reclama a la nueva delegada del Gobierno que actúe para poner fin a la situación. El alcalde ha calificado la acampada de "lugar sin ley" y ha anunciado que los servicios jurídicos municipales preparan una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, por su actuación ante este asentamiento.