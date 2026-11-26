Madrid, 26 de noviembre de 2026. La diputada de Sumar Aina Vidal ha arremetido este jueves contra la 'número dos' de la lista del PP por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por haber utilizado el Día internacional para la eliminación de las violencias machistas para "ir en contra de otra mujer", en referencia a la amiga del exministro José Luis Abalos a la que se pagaba la vivienda en la Plaza de España de Madrid, y para "revictimizar" a las "prostitutas, como si fuera negativo". (Fuente: Congreso)