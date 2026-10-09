T-Systems cumple 25 años impulsando la transformación digital

Barcelona, 9 de octubre de 2026. T-Systems, división de servicios de digitalización de Deutsche Telekom, ha celebrado su 25 aniversario en España con un acto institucional en sus oficinas de Barcelona. Con casi 4.000 empleados en el territorio nacional, la compañía ha contribuido a la transformación digital de empresas y administraciones públicas, con servicios de cloud, ciberseguridad, modernización de aplicaciones e inteligencia artificial. El acto ha contado con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu y el secretario general de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert entre otras autoridades; quienes han podido conocer los últimos avances e innovaciones de la compañía en materia de soberanía y tecnología cloud e IA. En la actualidad, la compañía pone el foco en la soberanía tecnológica y en el desarrollo de soluciones cloud con capacidad hiperescalar e inteligencia artificial adaptadas a las necesidades de empresas y administraciones. T-Systems afronta los próximos años con el objetivo de seguir acompañando la transformación digital del tejido empresarial y contribuir al desarrollo de una tecnología europea más segura, resiliente y soberana.