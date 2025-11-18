Taxistas vascos se movilizan en Bilbao para "que se cumpla la ley" con los servicios VTC

Taxistas vascos se han movilizado este martes en Bilbao, con un paro de tres horas y una concentración en el ayuntamiento de la capital vizcaína, para reclamar "que se cumpla la ley" con las plataformas que ofrecen servicios VTC (Vehículos de Transporte con Conductor), pues según han denunciado, todas ellas están realizando carreras urbanas, pese a que solo cuentan con 42 autorizaciones para ello en todo Euskadi. "Hemos intentado explicar que no pueden deambular por la calle buscando clientes, que es lo que están haciendo. Estamos viendo que se meten en las propias paradas de taxis a recoger gente y son servicios que no pueden realizar. No estamos en contra de que estén. Ya pelearemos contra ellos de otra forma", ha defendido Iñaki Pardo, portavoz de la Federación Vasca del Taxi.