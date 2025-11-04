Publicado 04/11/2025 9:54:39 +01:00CET

Telefónica reducirá el dividendo para 2026 a la mitad, hasta 0,15 euros por título

Telefónica ha registrado unos ingresos de 26.970 millones de euros en los primeros nueve meses del curso, lo que supone una variación interanual orgánica del 1,1%, y ha confirmado el pago de un dividendo de 0,3 euros por título con cargo a los resultados del presente ejercicio que se abonará en dos tramos de 0,15 euros por acción, en concreto, en diciembre de 2025 y en junio de 2026. De esta forma reducirá a la mitad el dividendo que abonará con cargo a los resultados de 2026 según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el marco del lanzamiento de su nuevo plan estratégico.

Vídeos destacados

Lo más leído