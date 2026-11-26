Córdoba, 26 de noviembre de 2026. El secretario general del PP y director de campaña del 29N, Miguel Tellado, ha avisado este jueves de que el próximo domingo en "la cita histórica" con las urnas "nos jugamos el todo por el todo, si el país se sigue despeñando por el precipicio de corrupción, incompetencia y autoritarismo que ha sido el sanchismo o si apostamos por el cambio total para España", de modo que "está en juego la elección entre corrupción o decencia; parálisis o reformas; cloacas o servidores públicos; PSOE o cambio; Sánchez o España". "Eso es lo que decidimos, y no hay más", ha resumido. (Fuente: Partido Popular)