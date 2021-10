Teresa Ribera sostiene que la crisis exige invertir en las personas

Más de 30 expertos se reúnen esta semana en Madrid en las Jornadas de Sostenibilidad organizadas por el Grupo Red Eléctrica con el objetivo de debatir sobre cómo las empresas pueden contribuir a la recuperación verde, justa e inclusiva incorporando los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en sus estrategias y toma de decisiones.La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, inauguró ayer las jornadas.Las jornadas están poniendo el foco en las preocupaciones sociales y los riesgos ambientales como componentes centrales que orientan las decisiones desde el punto de vista del emprendimiento y de las inversiones públicas y privadas.Entre los ponentes, destacan el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; Ségolène Royal, ex ministra de Transición Ecológica de Francia; Alexandra Cousteau, fundadora de Oceans 2050 y Sir Ronald Cohen, presidente de Global Steering Group for Impact Investment. Sobre la mesa, temas como la protección de la biodiversidad y los océanos, el desempeño no financiero, la inversión con impacto social o la ciudadanía ante el cambio climático. (Fuente: )