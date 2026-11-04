Torres avanza que pronto se empezarán a desmantelar algunos recursos temporales en Ceuta

Madrid, 4 de noviembre de 2026. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este miércoles que "más de 15.000 personas han retornado ya desde Ceuta desde el 10 de agosto y 13.000 después del 20 de agosto, gracias a la acción del Gobierno". Además, ha anunciado que "en los próximos días se empezarán a desmantelar algunos recursos temporales" y ha dicho que "quien diga que Ceuta no avanza en la recuperación de la normalidad, falta a la verdad". (Fuente: Ministerio de Política Territorial)