El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido este sábado que el Gobierno de España seguirá "dejándose la piel" para dar una solución al "hacinamiento" de los niños y niñas migrantes no acompañados que están en unas condiciones "no aceptables" en centros diversos, tanto de Canarias como de Ceuta y de Melilla, siendo aún "conscientes" de que en ese proceso no se podrá contar con el Partido Popular.(Fuente: ACFIPRESS ACFIPRESS)