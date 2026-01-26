Trabajo ofrece una compensación a empresas muy afectadas por el SMI

El Ministerio de Trabajo ha tomado la decisión este lunes de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF, y ha ofrecido en la negociación con los agentes sociales una compensación para las empresas con mayor afectación del SMI, pero condicionada al mantenimiento del empleo y a que suban los salarios más bajos de sus plantillas. Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una comparecencia ante la prensa tras reunirse durante casi tres horas con los agentes sociales.