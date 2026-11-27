Madrid, 27 de noviembre de 2026. Declaraciones de la directora de Comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, quien ha explicado que, de cara al próximo Black Friday, tres de cada cuatro consumidores prevén comprar, aunque el gasto medio bajará de los 219 euros del pasado año a 196 euros. Además, siete de cada diez encuestados creen que algunos comercios subirán los precios antes de anunciar descuentos, un dato que Izverniceanu ha calificado de "alarmante" porque los consumidores "dan por hecho o dan por bueno una práctica totalmente ilegal". La moda y el textil son las categorías preferidas por las mujeres, mientras que los hombres se decantan principalmente por los electrodomésticos y la electrónica.