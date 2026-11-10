Trump afirma que el FBI investiga el caso de la supuesta espía y amante del jefe de Nvidia

EEUU, 10 de noviembre de 2026. El fundador de Nvidia, Jensen Huang, está en el punto de mira después de que trascendiera su supuesta relación extramatrimonial con una empresaria sospechosa de espiar para China. Un asunto que ya investiga el FBI y sobre el que Donald Trump se ha pronunciado. "Sé que el FBI está investigando el asunto en relación con otra cuestión, y creo que él saldrá bien parado", ha asegurado. El presidente estadounidense asegura que conoce el caso desde hace algún tiempo, aunque dice que no sabía nada cuando viajó a China el pasado mes de mayo. (Fuente: Europa Press y The White House)