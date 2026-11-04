Trump defiende la guerra en Irán pese a la debacle electoral de los republicanos

Estados Unidos, 4 de noviembre de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que volvería a ordenar la guerra contra Irán pese a la debacle de su Partido Republicano en las elecciones legislativas celebradas en la víspera, una derrota que su 'número dos', JD Vance, y otras figuras políticas han atribuido al aumento del coste de la vida de los estadounidenses causada por el conflicto iniciado a finales de febrero. "Lo de Irán teníamos que hacerlo y seguimos haciéndolo. Ahora mismo tenemos un flujo tremendo de petróleo saliendo de Ormuz. Al principio, no había nada. Y probablemente esa sea la razón principal (de la derrota electoral), el precio, no la guerra, el precio", ha señalado en declaraciones a la prensa. (Fuente: White House)