Estados Unidos, 20 de noviembre de 2026. Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha admitido este viernes que, si bien su deseo es el de eliminar la mayor cantidad de armas nucleares posibles, es una tarea "sumamente difícil" por la importancia estratégica que representan y más todavía cuando su país "lleva la delantera" a Rusia y China en cuanto a tamaño y eficacia del arsenal. Además, se ha marcado como objetivo para sus últimos años de mandato el aprovechamiento de la explosión de la inteligencia artificial (o "superinteligencia" como la define oficialmente la Casa Blanca) con el propósito de que todos los nuevos centros de datos que planean los gigantes informáticos estadounidenses se queden en el país. (Fuente: White House)