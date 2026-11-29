Madrid, 29 de noviembre de 2026. El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha felicitado de que el presidente del Gobierno y candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, haya perdido en las elecciones celebradas este domingo, subrayando que ha hecho "un trabajo terrible" durante su mandato. A nivel internacional ha habido más reacciones entre las que destacan la de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, o la del presiente de Colombia, Abelardo de la Espriella. También se ha sumado a las felicitaciones el exprimer ministro de Hunría, Vikor Orban. (Fuente: Europa Press / White House)