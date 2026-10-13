Trump insiste en la tregua entre Rusia y Ucrania: "Putin quiere un acuerdo más que Zelenski"

Madrid, 13 de octubre de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que percibe una mayor disposición en su homólogo ruso, Vladimir Putin, que en el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto entre ambos países. "Creo que, de hecho, Putin quiere hacer un trato más que Zelenski", ha afirmado el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa antes de embarcar en su helicóptero oficial para dirigirse a Ohio a uno de sus mítines previos a las próximas elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.
(Fuente: WHITE HOUSE/EBS/ZELENSKY GOB)