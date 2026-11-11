UGT y CCOO convocan los primeros piquetes informativos para dar inicio a la huelga general

Madrid, 11 de noviembre de 2026. Los principales sindicatos del país, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), ya se encuentran preparando las movilizaciones y piquetes informativos con motivo de la huelga general del 11 de noviembre. Una movilización que se desarrollará durante 24 horas e irá acompañada de manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades españolas. El detonante de la misma se encuentra en la crisis de la vivienda, agravada tras el desahucio de Maricarmen Abascal; lo que motivó que el Sindicato de Inquilinas abogara por un paro nacional. (Fuente: Europa Press / Comunidad de Madrid)