UGT pide claridad al Gobierno sobre el subsidio de desempleo: "No son una ganga"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Gobierno central a aclarar a los agentes sociales "qué piensa hacer" con la reforma del subsidio de desempleo, al tiempo que ha defendido que estas prestaciones "en España no son una ganga, no son un freno a que las personas encuentren trabajo, sino al contrario". En estos términos se ha pronunciado a preguntas de los medios sobre el "enfrentamiento" a cuenta de este subsidio entre la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz: "Me parece que no empezamos con buen pie si el Gobierno no nos dice a las organizaciones sindicales qué es lo que quiere".