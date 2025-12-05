UPF pide la intervención de la ONU ante las "irregularidades" en la causa contra García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha remitido un escrito a la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, en el que denuncia "la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal" contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y condenado en el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.(Fuente: Tribunal Supremo/Europa Press/)