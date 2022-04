Usuarios de bibliotecas agradecen no tener que usar mascarillas

Usuarios de la Biblioteca Pública de Valencia han agradecido no tener que usar mascarilla desde este miércoles en este espacio interior porque consideran que es "muy incómodo y agobiante tener que estudiar con la mascarilla". Una de las jóvenes que ha acudido a esta biblioteca ha asegurado que hay una mayor seguridad puesto que el Covid está "en segundo plano", gracias a la vacunación. Aun así, algunos usuarios seguirán llevando mascarilla en espacios interiores para evitar posibles contagios: "Igual que me costó ponerme la mascarilla al principio, me costará quitármela porque tras dos años ya estoy habituada".