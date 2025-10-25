Valdesoto ya es Pueblo Ejemplar de Asturias: Los Sidros y Comedies conquistan a la Familia Real

La parroquia de Valdesoto, en el concejo asturiano de Siero, ya es ejemplar. Con la entrega de este premio, los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han reconocido a Valdesoto como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Y tomando la palabra, la princesa Leonor ha rendido homenaje a la vida y el patrimonio del lugar. De hecho, la Familia Real ha podido disfrutar en persona de algunas de estas costumbres. Tras un baño de masas como saludo, los reyes y sus hijas han presenciado varias representaciones teatrales, bailes regionales y labores cotidianas del lugar, participando incluso en algunas de ellas.