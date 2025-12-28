Vecinos desalojados de Santa Coloma por las inundaciones denuncian que "no han visto solución"

Algunos vecinos desalojados del edificio de la calle Bruc de Santa Coloma por las lluvias de los últimos días han criticado la gestión del Ayuntamiento: "La alcaldesa dice que va a buscar solución para nosotros pero no hemos visto solución". Dicho edificio de la calle Bruc en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) se desalojó el sábado por la noche ya que las lluvias de los últimos días "habían degradado parte de la estructura superior", informa el Ayuntamiento este domingo en un comunicado."Ayer por la noche vino la policía porque un piso de arriba estaba lleno de agua y las bigas estaban jodidas, y salimos porque tienen miedo que caiga encima nuestro", explican.Tras pasar la noche en una habitación compartida en el barrio del Poblenou, los vecinos no saben cuándo podrán volver a casa: "No sé qué pasará mañana, pero nosotros seguimos en la misma habitación compartida".Lamentan las pocas pertenencias que han podido coger antes de abandonar el edificio: "Ropa para dos días. Cada uno una mochila".