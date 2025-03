Los vecinos de Ermita del Santo estallan contra su plan urbano: "Nos están echando del barrio"

Decenas de vecinos del barrio madrileño de Ermita del Santo se han sumado a una 'cacerolada' en protesta contra el Plan de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid. Aseguran que los nuevos pisos "van a costar una fortuna" ya que se trataría, según afirman, de "alquileres de 1.600 mínimo el piso más pequeño". También denuncian que "no hay ampliaciones de colegios, no hay ampliaciones de institutos, no hay ampliaciones para nada; nos están echando del barrio". Asimismo, apuntan que se están "rehabilitando pisos para vivienda turística" y "eso no es lo que necesita el barrio, ni tampoco pisos de lujo". "Hay que ponerlos a disposición de los vecinos del barrio, a precios asequibles, normales y corrientes", han sentenciado.