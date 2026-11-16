Los Veintisiete formalizan la incorporación de Ceuta al Comité Europeo de las Regiones

Bruselas, 16 de noviembre de 2026. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes el trámite formal para la incorporación de Ceuta al Comité Europeo de las Regiones. En declaraciones a la prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado la aprobación y ha asegurado que Ceuta queda así "sólidamente anclada en las instituciones europeas", al tiempo que ha defendido que la voz de los ceutíes debe ser "central en España y en Europa". (Fuente: Comisión Europea)