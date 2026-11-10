Velasco: "Somos conscientes de quiénes somos, a quién representamos y de nuestro potencial"

Madrid, 10 de noviembre de 2026. La selección española masculina de fútbol sala tuvo un reconocimiento este martes por la conquista el pasado domingo de la 'Finalissima', un torneo que disputó en Brasil como campeona de Europa junto a la anfitriona y actual campeona del mundo, su víctima en la final, Portugal, a la que derrotó en semifinales, y Argentina, y celebró un nuevo éxito en este 2026 de la mano de Jesús Velasco que va haciendo que el combinado nacional sea "consciente del potencial" que posee en el presente y para el futuro.