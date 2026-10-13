Víctimas dana y CLER exigen acabar con la "reconstrucción del hormigón" en la zona de la dana

Alfafar (Valencia), 13 de octubre de 2026. Víctimas de la trágica dana del 29 de octubre de 2024 y los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER) exigen una moratoria de "todos los macroproyectos" urbanísticos en la zona afectada por la arrancada y advierten que, a punto de cumplirse dos años de las inundaciones, hay que acabar con la "reconstrucción del hormigón y la corrupción". Como ejemplo, han decidido iniciar la campaña secundando la lucha contra el PAI de la Font Baixa, "la última isla verde de Alfafar, que quiere levantar 36 torres de ocho a diez alturas y más de 1.200 viviendas nuevas sobre suelo de huerta". Sobre esta paraje, Rosa Mas, integrante también de los CLER, recalca que no es un solar, puesto que el 29 de octubre de 2024 actuó como una esponja natural y evitó que la riada llegara más lejos en Alfafar, Sedaví y Llocnou de la Corona. "Y si se hormigona, la próxima dana será peor", advierte.