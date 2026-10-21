Víctimes Dana tras Adam: "No ha sido la coordinación, ha sido estar al frente de la emergencia"

Valencia, 21 de octubre de 2026. La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 ha considerado este miércoles, tras la dana Adam que ha afectado a las comarca valenciana de la Safor y a la alicantina de la Marina Alta, que en este episodio de lluvias e inundaciones "se ha visto que las danas se podían gestionar de una manera muy diferente" a como se hizo con la registrada hace dos años en la provincia de Valencia. "No ha sido la coordinación, ha sido estar al frente de la emergencia" por parte del Consell "y no estar en otras cosas como pasó el 29 de octubre de 2024", ha subrayado la presidenta de la citada entidad, Mariló Gradolí. Así, ha apuntado que "lo que se ha gestionado de manera diferente --ahora-- ha sido que no se ha estado en El Venterro" y ha remarcado que se ha estado "al frente de la emergencia para coordinarse y ejercer lo que tenía que hacer el Consell: ser garante máximo de la emergencia como hemos visto en esta dana".