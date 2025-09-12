Villamandos asegura reforma histórica en universidades andaluzas tras 30 años

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado este viernes que su departamento afronta el último año de legislatura "en las mejores condiciones", tras llevar a cabo "la mayor reforma del sistema universitario andaluz en los últimos 30 años", que culminará con la aprobación de la Ley de Universidades para Andalucía, pendiente del informe del Consejo Consultivo para remitirla al Parlamento y que "garantizará la excelencia y calidad de nuestras universidades para seguir ganando en competitividad", así como de la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (Activa).