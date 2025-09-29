Publicado 29/09/2025 14:04:12 +02:00CET

Vox ve "desesperado" al PSOE por pedir un examen de la fundación de Abascal

Vox considera "ridícula" la petición del PSOE para que el Tribunal de Cuentas realice haga una fiscalización específica sobre la Fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, en el periodo 2020-2025 y recuerda que la institución ya ha validado las cuentas de la fundación del partido en los ejercicios 2020, 2021 y 2022 sin encontrar ninguna irregularidad. "Están desesperados", ha señalado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ante la petición de fiscalización registrada por los socialistas en el Congreso y que se debatirá en una próxima reunión de la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Vídeos destacados

Lo más leído