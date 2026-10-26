La Xunta invertirá 34 millones para reducir el riesgo de inundación en 43 kilómetros de río

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2026. La Xunta de Galicia destinará 34 millones de euros durante el próximo año a ejecutar 12 obras de mejora en 43 kilómetros de ríos para reducir el riesgo de inundaciones, una medida que beneficiará a unas 8.900 personas, que "pasarán a vivir en zonas con menos riesgo". Así lo ha anunciado el presidente, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta que ha dado luz verde a estas intervenciones, que buscan "prevenir males mayores" que "no se produzcan" en Galicia "situaciones como las que estamos viendo en otros puntos".