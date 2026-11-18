Barcelona, 18 de noviembre de 2026. Expertos del ámbito científico, empresarial y energético han analizado hoy en el Foro de la Economía del Agua, celebrado en Barcelona, los principales retos para garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua, como la inversión, la protección de infraestructuras críticas y los riesgos climáticos. Esta vigésima edición, organizada junto al Foro Industria y Energía y el Foro Mediterráneo Agua, Energía y Alimentación, ha contado con la presencia del President de la Generalitat, Salvador Illa, entre otras autoridades. El Foro ha puesto el foco en los principales retos que afronta el sector para proteger el agua como recurso esencial para la vida y factor estratégico para el desarrollo económico. Uno de los principales ejes del encuentro ha sido la necesidad de reforzar la colaboración público-privada. Los expertos también han puesto sobre la mesa la importancia de abordar de forma conjunta agua, industria y energía. El Foro ha impulsado además la Declaración del Agua de Barcelona, un documento que recoge diez principios para avanzar hacia una gestión y protección de este recurso con visión de largo plazo.