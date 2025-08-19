Zelenski le ofrece a Trump 77.000 millones para comprar armas y proponen una reunión con Putin

La reunión celebrada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llevo a ambos a respaldar celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania. Además, el ucraniano ofreció comprar armamento del país norteamericano a través de la financiación de aliados europeos, a cambio de las garantías de seguridad de Washington por valor de 77000 millones de euros.(Fuente: white house/rapid response47)