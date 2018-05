El comisario de Policía de Algeciras achaca parte de la violencia de los narcos al "creciente éxito" policial

Actualizado 18/05/2018 10:59:16 CET

ALGECIRAS (CÁDIZ), 18 May. (EUROPA PRESS) -

Prisión preventiva para los detenidos por agredir a guardias civiles en Algeciras (Cádiz)

El comisario de la Policía Nacional en Algeciras (Cádiz), Luis Esteban, ha apuntado que el incremento de la violencia entre los narcotraficantes se debe a la modalidad delictiva del vuelco --robo de droga entre ellos-- y a la "violencia que ejercen contra los agentes de la autoridad, motivada por el éxito cada vez más creciente en las operaciones contra el narcotráfico".

En una entrevista en la SER recogida por Europa Press, Esteban ha explicado en este sentido que los narcotraficantes funcionan como unos grandes almacenes, que se pueden permitir perder un pequeño tanto por ciento de la mercancía por pérdida o sustracción, pero no una cantidad elevada. Eso, según ha señalado, hace que entren en números rojos "y los obliga a hacer uso de la violencia contra los agentes para defender su mercancía y no entrar en pérdidas".

El comisario ha asegurado que en el Campo de Gibraltar "no existe" lo que se entiende como cárteles, que son asociaciones de grandes asociaciones, ya que lo que hay son "clanes, generalmente de carácter familiar, que llevan años, algunos herederos del primer contrabando de tabaco".

"Son organizaciones generalmente pequeñas, con una logística sencilla pero eficaz y que llevan muchos años en una relación con el contrabando", ha añadido Luis Esteban, que ha apuntado que "básicamente son españoles".

En cuanto a los medios con los que cuenta la Policía, el comisario ha explicado que permanentemente se está realizando un análisis y evaluación de los recursos humanos y materiales y, sobre todo, de los procesos policiales de investigación, revisando su eficacia y adaptándolos a la realidad.

"Los éxitos registrados en el ultimo año en la lucha contra el narcotráfico no tiene precedentes, por tanto el problema no será la falta de agentes", ha afirmado el comisario, que ha señalado que se ha "emprendido un camino comedido y ecuánime hacia la solución del problema", aunque ha advertido de que "una lacra que lleva tres o cuatro décadas no puede extirparse en dos días".

Asimismo, ha explicado que drogas como el hachís y la cocaína, con la que la gente lleva una vida normal --no como pasaba con la heroína-- ha podido hacer que "hasta cierto punto hayan podido ser aceptadas con resignación".

No obstante, ha destacado que la sociedad campogibraltareña con las asociaciones antidrogas, los alcaldes y los cuerpos y fuerzas de seguridad están haciendo un bloque conjunto y "se han levantado contra lo nefasto y pernicioso que es el tráfico de drogas".