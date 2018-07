Lajara (UPyD): "Me gustaría lograr el resultado que los aragoneses quieran"

Publicado 27/04/2015 20:07:01 CET

ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Lajara, ha declarado: "Me gustaría obtener el resultado electoral que los ciudadanos quieran". Ha apostillado "los ciudadanos de a pie, no los de Ciutadans".

"Lo que quiero es que sea el resultado que sea el partido esté reforzado en las instituciones y que representemos las propuestas que quieren los ciudadanos aragoneses".

En declaraciones a los medios de comunicación, Lajara ha recordado que las propuestas de UPyD son las de "hace muchos años" y se basan en la lucha contra la corrupción, la apuesta por la transparencia, el fomento de la economía y el empleo y la reordenación del territorio en todos sus aspectos y en todo Aragón".

En Aragón hay seis niveles administrativos: comarcas, municipios --que además España es país de la UE que más tiene--, diputaciones, comunidades autónomas, Gobierno central y Unión Europea, ha enumerado.

"Hay excesivos entes administrativos y apostamos por la eliminación de las comarcas como ente, pero no por eliminar las acciones que ejercen sobre los ciudadanos", ha dicho el candidato a la Presidencia del Gobierno aragonés. "No es normal que destinen el 85 por ciento del presupuesto para gastos de personal y sólo un por ciento para los ciudadanos. Eso no es normal", ha incidido.

Otra apuesta de UPyD en Aragón es la fusión de municipios de menos de mil habitantes y hasta un máximo de cinco y en líneas generales "adelgazar la administración desde el punto de vista estructural y económico de modo que sea viable para todos los ciudadanos".

José Luis Lajara también ha defendido una educación "laica de calidad y pública", al tiempo que la sanidad "sea reflejo de los impuestos de los ciudadanos y vayan a necesidades básicas de todos nosotros".

CAMPAÑA

En el acto de presentación de la candidatura de UPyD a las Cortes de Aragón por las circunscripciones de Zaragoza y Huesca, José Luis Lajara ha subrayado que "éramos y somos casi los mismos" para indicar que antes de la escisión de este partido "había 300 afiliados y simpatizantes y se dieron de baja menos de un 20 por ciento por lo que todavía hay recursos".

A la hora de conformar las listas ha reconocido que "ha costado porque muchas personas que estaban decidieron retirar la documentación y la afiliación. Se han tenido que reordenar porque la anulación de algunos afiliados se produjo incluso horas antes de entregar la documentación ante la Junta Electoral".

Lajara ha informado de que los días de campaña electoral presentarán cada día una de las quince iniciativas, "que vamos a llevar a una zona geográfica concreta sobre la propuesta a implantar".

También se programará un acto central de campaña y es espera que acuda la presidenta de UPyD, Rosa Díez, pero la fecha está por determinar y más ajustada está la visita del portavoz adjunto del partido, Andrés Herzog, programada para la semana próxima.

La formación magenta también estará presente en la publicidad en medios de comunicación, en las mesas de debate y en las calles de Zaragoza y Huesca, ciudades y provincias por las que presenta candidaturas.

La lista por Zaragoza a las Cortes de Aragón la encabeza José Luis Lajara seguido de Fernando González, Juan Antonio Parrilla, Lidia González y Ruth Bailo; en la de Huesca las dos primeras candidatas son Aránzazu Simón y Luisa Laborda. Para completarlas disponen de plazo hasta este medianoche.

CAMPAÑA DIFERENTE

"Vamos a hacer una campaña diferente porque decimos que este partido es diferente", ha avanzado el responsable de Organización de UPyD en Aragón, Manuel López.

"No nos gustan las campañas porque son un despilfarro de dinero y un derroche de mentiras", se ha sincerado para adelantar que "nos vamos a centrar en dar a conocer el trabajo de los ocho años en los que hemos estado en instituciones y lo que hemos defendido.

También se centrarán en difundir entre los votantes que "tenemos un bagaje de ocho años sin corruptos y gastando 250.000 euros para perseguirlos".

Según Manuel López "las campañas electorales sirven para despistar y distraer a los electores, y frente a quienes prometen nosotros queremos reforzar lo que hemos hecho en estos ocho años".

"LIBRES"

A estas elecciones autonómicas y municipales se presentan con el lema 'Libres' porque "nos sentimos libres, sin deudas y sin tener que agradecer nada a nadie y eso nos hacer realmente libres de pensar".

Ha argumentado que "sabemos que somos un partido incómodo y queremos seguir siéndolo porque hacemos lo que pensamos y decimos lo que pensamos".

Tras esta exposición ha apelado a la "responsabilidad" de los aragoneses a quienes les ha asegurado que "los gobiernos no hacen milagros, sino que administran el dinero de los ciudadanos y los parlamentos no son los Reyes Magos, sino que hacen leyes para que los ciudadanos puedan convivir".

En sus explicaciones, López ha reconocido que "no somos el partido más simpático porque no decimos a la gente lo que les gustaría oír, podemos equivocarnos, pero no mentimos a la gente".

GENTE QUE PIENSA

A su parecer, los mítines son "para aplaudir y nos gusta dirigirnos a la gente que piensa más que la que aplaude y exponerles nuestras propuestas para Aragón".

Aunque disponen de poco presupuesto debido a los gastos derivados de acciones judiciales contra posibles casos de corrupción, Manuel López ha asegurado que "nos ha quedado dinero para la campaña y estamos abiertos y recibimos contactos de personas indignadas por la crisis interna que se acercan a hacer donaciones".

El 'crowdfunding' no lo barajan, solo las donaciones y "hay que hacerla de acuerdo a lo que prevé la ley con los limites legales y no contabilidades 'b' o 'c'", ha ironizado.

INFRAESTRUCTURAS Y TURISMO

La cabeza de lista de UPyD a las Cortes de Aragón por Huesca, Aránzazu Simón, ha asegurado que "estamos animados" ante esta campaña electoral a la que se enfrentan con "esfuerzo y los medios a nuestro alcance".

Simón ha relatado que para la provincia de Huesca demandan que "se terminen las infraestructuras pendientes como la A-22 y la A-23 porque vivimos del turismo, principalmente, y también de la agricultura" para lo que reclaman "potenciar la ayuda" a los regadíos y la ganadería.

Tras señalar que Huesca es "estratégica" ha anunciado que vamos a luchar por la logística, el transporte y el tejido industrial, además del desarrollo tecnológico que representa Walqa.