Lenglet: "Messi te cambia un partido con facilidad"

Publicado 21/07/2018 23:30:49 CET

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El reciente fichaje del FC Barcelona Clément Lenglet valoró su llegada al conjunto culé y se definió como un "trabajador" que buscará una "rápida adaptación", además de disfrutar de la calidad en especial del "mejor jugador del mundo", un Messi que "te cambia un partido con facilidad".

"Messi es el mejor jugador del mundo, porque te puede cambiar un partido en un momento de mucha dificultad y con facilidad", afirmó este sábado en una entrevista para Barça TV. "El peligro viene de todos lados, si tienes un poco de suerte puedes molestar un poco a Messi, pero es muy difícil defender contra el Barcelona", añadió.

Por ello, el ex del Sevilla explicó la tranquilidad de no tener que defender más al argentino. "Estoy contento de firmar por el Barça por no jugar contra ellos ya", afirmó sonriente el francés, quien reconoció a Zinedine Zidane, extécnico del Real Madrid, como uno de sus ídolos como jugador.

"Zidane fue uno de mis jugadores favoritos. Primero porque es francés y es el ídolo de toda la gente que le gusta el fútbol. Desde que vi jugar a Ronaldinho en el PSG me gustó mucho: su manera de jugar o la forma que tenía de convertir el fútbol en una fiesta", indicó un Lenglet presentado la pasada semana.

El defensor galo describió sus cualidades. "Soy trabajador, para ayudar al equipo. Intento sacar el balón de la mejor manera posible. Me gusta mirar mis partidos para ver lo que he hecho mal y lo que hecho bien también. La filosofía del Barça es única y no cambia. Salir desde atrás y buscar el pase que haga daño al rival", comentó, antes de referirse a su adaptación a ese estilo.

"Va a costar un poco pero voy a trabajar durante los entrenamientos para cortar el tiempo de adaptación. Cuando juegas con buenos jugadores hay una adaptación mucho más fácil", finalizó.