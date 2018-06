Banco de España advierte de que un impuesto a la banca encarecería el crédito y no arreglaría las pensiones

Publicado 22/06/2018 13:31:01 CET

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ha advertido de que un impuesto a la banca encarecería el crédito e incrementaría las comisiones o, en su defecto, reduciría la rentabilidad del sector, sin ser capaz en cualquier caso de solucionar un problema de gran magnitud como es el sistema de pensiones.

Así lo ha puesto de manifieste durante su intervención en las jornadas 'La economía ante el blockchain. Lo que está por venir' organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) en Santander.

"Creo que un impuesto sectorial a la banca probablemente acabaría incrementando el coste de los créditos, bajando la remuneración de los depósitos e incrementando las comisiones siempre y cuando los mercados pudieran aceptar cualquiera de esas medidas", ha explicado.

De no ser así, ha advertido de que la rentabilidad de la banca sería menor y una de las "preocupaciones permanentes" del Banco de España en los últimos tiempos ha sido la presión a la baja sobre la rentabilidad bancaria, ya que el retorno sobre las acciones en España está en el 6% y el coste de capital en el 10%.

En este sentido, ha destacado que los bancos necesitan ganar lo suficiente para tener beneficio, remunerar al accionista, incrementar capital y cumplir con los requerimientos regulatorios. "Cada año se incrementa el capital requerido pero, además, las autoridades de resolución quieren que los bancos estén mejor preparados para que, si hubiera una resolución, fuera mucho más improbable que se vieran afectados los depósitos", ha señalado Alonso.

El subgobernador del Banco de España ha afirmado que, para que crezca el crédito, los bancos deben contar con más capital. "Si la rentabilidad de las entidades no mejora, probablemente no se podrán cumplir estos objetivos", ha alertado, y ha recordado que un banco que no gana dinero de forma recurrente "no es viable". "Un banco que no es rentable no interesa a nadie", ha añadido.

Además, esta propuesta de establecer un impuesto a las entidades financieras no sería capaz de solucionar el desequilibrio en la Seguridad Social que afecta a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

"La dimensión del problema de las pensiones es tal que aconseja una aproximación global al asunto de cómo debe financiarse la Seguridad Social. No son aconsejables aproximaciones parciales, se requiere una una visión de conjunto y no parece factible solucionar un problema de esa magnitud recurriendo a una sola figura impositiva sobre la que no se tiene experiencia", ha asegurado Alonso.