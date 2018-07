Valerio "no aceptará" que el sistema de pensiones vea empeorada su situación y confirma que "hay un problema"

Publicado 12/07/2018 20:08:56 CET

Apuesta por estudiar el destope de las bases máximas

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que "no aceptará" que el sistema público de pensiones vea empeorada su situación y, aunque considera que "no hay que ser catastrofistas", la realidad es que "hay un problema".

En esta línea, Valerio ha afirmado que le hubiese gustado que el anterior Gobierno se hubiese tomado "en serio" el diálogo social a la hora de abordar este problema. No obstante, la titular del Ministerio considera que es el momento de ponerse "manos a la obra".

Preguntada por el Real Decreto de gestión de funcionamiento financiero de la Seguridad Social, Valerio ha recordado que ya estaba aprobado y ha anunciado que el de actividades preventivas de las mutuas se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana.

Durante su primera comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, Valerio también ha hecho hincapié en que la reforma del equilibrio financiero del sistema no se hará "a costa de la merma o retroceso de las pensiones".

También ha resaltado que el sistema "no debe asumir gastos que no le corresponden" y que "no debe renunciar a ingresos que sí le corresponden". "Quiero que el sistema público de pensiones no pierda el tren del futuro", ha apostillado.

Además, le ha recordado al diputado del grupo parlamentario popular que los salarios no son la única solución para solventar el déficit de la Seguridad Social. De hecho, considera que para que se remonte la situación serían necesarios unos 25 millones de ocupados.

La ministra también ha asegurado, preguntada por el destope de las bases máximas de cotización, que habrá que estudiar si se destopa o no y analizar bien la situación para que el destope de la base máxima no suponga más gastos que ingresos al sistema.

MEDIDAS.

Por otro lado, Valerio ha recordado que el Gobierno quiere que se cotice lo mismo con independencia de la duración del contrato para que no se penalice la contratación indefinida frente a los contratos de corta duración.

También ha anunciado que el Gobierno quiere recuperar la base de cotización al 125% para mayores de 55 años desempleados, que en la actualidad cotizaban respecto al 100%. Además, quiere reponer la cotización para cuidadoras no profesionales en el Sistema Nacional de Atención a las situaciones de dependencia o falta de autonomía personal.

Por otro lado, ha asegurado que espera posibilitar la suscripción de un convenio especial para las personas que han llegado a la edad adulta con importantes carencias en la cotización durante los años de crisis.

No obstante, para puntualizar aún más todas estas medidas, la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, ha afirmado que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, comparecerá el próximo mes de septiembre.