Al Abadi asegura que las fuerzas de Irak actuarán contra Estado Islámico "en la región"

El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, ha asegurado este miércoles que las fuerzas gubernamentales actuarán contra el grupo yihadista Estado Islámico en el país y en la región, sin dar más detalles al respecto.

"No dejaremos de perseguir a Estado Islámico no sólo en Irak, sino en la región. La misión no es fácil, pero debemos de hacer otro milagro antes de la gran victoria", ha resaltado, durante un acto en la provincia de Diuaniya.

Así, ha destacado que "todos los iraquíes y todas las fuerzas armadas, incluidos el Ejército, la Policía, las Fuerzas de Movilización y los peshmerga, han logrado la victoria", según un comunicado publicado por su oficina.

"Seguiremos trabajando con el mismo vigor y determinación para completar estos éxitos en los campos económico y agrícola para atraer inversiones y generar miles de oportunidades de trabajo para los jóvenes", ha remachado.

El propio Al Abadi afirmó hace pocas semanas que su país había acabado con la presencia de Estado Islámico en el país y que planeaba expandir sus operaciones a Siria, si bien altos cargos militares matizaron posteriormente que no se habían llevado a cabo incursiones en el país vecino.

El primer ministro iraquí recalcó el 10 de abril que Bagdad tomará "todas las medidas necesarias" para evitar ataques de Estado Islámico a través de la frontera con Siria.

Al Abadi anunció el 9 de diciembre el "fin de la guerra" contra Estado Islámico en el país, después de que los militares recuperaran los últimos bastiones que aún permanecían bajo control de la organización yihadista.

Sin embargo, Estado Islámico ha continuado perpetrando atentados de forma diaria en distintos puntos del país, entre ellos la capital, Bagdad, y sus alrededores.