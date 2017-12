Kuwait defiende que el Consejo de Cooperación del Golfo seguirá activo pese a la disputa con Qatar

Publicado 27/12/2017 23:47:38 CET

DUBAI, 27 Dic. (Reuters/EP) -

El viceministro de Exteriores kuwaití, Jaled Jarallá, ha asegurado que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) seguirá funcionando pese a la disputa entre tres de sus miembros y Qatar en la que ha tratado sin éxito de mediar.

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, así como Egipto, que no es miembro del CCG, rompieron relaciones diplomáticas y comerciales con Qatar en junio, acusando al país de apoyar a grupos terroristas y a su archienemigo Irán. Doha niega estas acusaciones.

Los jefes de Estado de los tres países no acudieron a la cumbre del CCG presidida por el emir de Kuwait en diciembre, y Emiratos Árabes Unidos llamó a la formación de un comité bilateral con Arabia Saudí en asuntos económicos, políticos y militares.

Pese a ello, Kuwait parece determinado a preservar la frágil unión establecida en 1980 como baluarte contra Irak e Irán y afirma que seguirá adelante con sus esfuerzos de reconciliación.

Pese a la discusión que no parece tener fin a la vista, el trabajo del CCG "no se verá congelado o perturbado", ha asegurado Jarallá, citado por la agencia estatal KUNA en declaraciones a la prensa. "Tras la cumbre en Kuwait, no estamos preocupados por el futuro del consejo", ha afirmado. "Los esfuerzos de mediación no han cesado y se logrará un avance algún día", ha augurado.