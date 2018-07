El hombre que mató a su mujer en Villalba, que acaba de entrar en prisión, también la agredió sexualmente

Publicado 12/07/2018 13:32:44 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del Juzgado de Violencia de Sobre la Mujer de Collado Villalba ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza del hombre detenido la noche del domingo en esta localidad madrileña por la muerte violenta de su pareja, ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una nota de prensa.

El arrestado está inicialmente investigado por la supuesta comisión de los delitos de homicidio y agresión sexual --algo que hasta ahora se desconocía-- si bien esta calificación podría variar según se avance en las diligencias de instrucción. El órgano judicial ha constatado que no existían denuncias previas.

Fueron los vecinos los que llamaron al 112 sobre la 1 de la madrugada de este lunes alertando de una reyerta en un núcleo chabolista en la avenida de la Estación. Al llegar los sanitarios del Summa encontraron a la mujer, rumana de 49 años, con los golpes antes referidos en parada cardiorrespiratoria. Tras varios intentos con maniobras de reanimación, los facultativos sólo pudieron confirmar el fallecimiento.

De momento, los investigadores tienen claro que el hombre, también rumano de 69 años, supuestamente le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente que todavía no ha sido localizado. La mujer tenía la ropa llena de barro. Lo que se desconocía hasta ahora es que también fue objeto de una agresión sexual.

Tanto el hijo de la víctima de violencia de género, de unos 20 años, --que no estaba allí esa noche y que enteró de lo ocurrido por los agentes-- como otros testigos aseguraron que el presunto agresor había estado bebiendo durante toda la noche previa a la ataque. Los vecinos habían oído una fuerte discusión momentos antes, unos gritos y agresiones que, aseguran, ya habían presenciado en otras ocasiones.

No obstante, la mujer no le había denunciado y no tenía orden de alejamiento, y el detenido tampoco antecedentes por violencia de género. Eso sí, les constaban referencias por mendicidad. Se dedicaban a rebuscar entre la basura y en contenedores para subsistir. La alcaldesa en funciones de Collado Villalba, María del Mar Gil, dijo que ni en los Servicios Sociales ni en el archivo de la localidad constaba información alguna sobre ambos.