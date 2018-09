Uxue Barkos afirma que Geroa Bai es "el impulso central del cambio" y acusa a UPN de hacer una oposición "ramplona"

Publicado 31/08/2018 20:29:44 CET

Asegura que la situación de Marqués de Rozalejo se ha utilizado para "desgastar" al Gobierno y no ha sido "casual"

PAMPLONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que Geroa Bai ha sido la fuerza del cuatripartito que ha dado "el impulso central al cambio", la fuerza que "no se ha arrugado cuando había dudas, cuando había problemas, cuando teníamos que tomar decisiones absolutamente difíciles".

En un acto que ha reunido a un centenar de alcaldes, parlamentarios y simpatizantes de Geroa Bai para abrir el curso político, Uxue Barkos ha asegurado que en los próximos meses hasta las elecciones de mayo de 2019 Geroa Bai "no va a ceder ni un solo paso en la construcción de la Navarra del siglo XXI, va a seguir asentando el cambio". "Geroa Bai va a seguir trabajando firme y duro para que volver atrás no sea una posibilidad y mucho menos una realidad", ha afirmado.

Además, durante su intervención Uxue Barkos ha sido muy crítica con la oposición, a la que ha calificado de "ramplona", y ha sido especialmente dura con UPN, señalando que tiene "el liderazgo más débil, más pobre y más ramplón que se haya conocido nunca en esta comunidad".

Uxue Barkos ha afirmado que "en estos tres años se ha visto por primera vez en Navarra un cambio sólido, consolidado, fuerte y responsable que está dando sus frutos". Así, la jefa del Ejecutivo foral ha defendido que en materias como "dependencia, sanidad, renta garantizada, empleo o educación Navarra está sabiendo salir de los hachazos" de la pasada legislatura. "Son recortes que nos está costando revertir, pero somos capaces de decir tres años después que se puede trabajar de otra manera", ha indicado.

También se ha referido a la memoria histórica para afirmar que "40 años después de muerto el dictador ha sido un gobierno del cambio en Navarra el que está trabajando" en esta materia y ha afirmado que "queremos seguir trabajando por la memoria más reciente también, por restañar las heridas de nuestro pasado más reciente".

No obstante, ha sido crítica con UPN, sin mencionarlo expresamente, al afirmar que "durante 40 años a habido cargos a los que se les ha llenado la boca de acompañar a las víctimas del terrorismo, que son los mismos que dejaron en el camino a algunas víctimas". "¿Esas víctimas no eran políticamente interesantes? ¿No resultaban atractivas para atender? Nuestro Gobierno se ha centrado en trabajar con varias personas víctimas directas del terrorismo, familiares de víctimas mortales, que los sucesivos Gobiernos de Navarra hasta ahora habían olvidado", ha asegurado.

Barkos ha afirmado que "hemos sido capaces de escuchar acusaciones duras que en muchos casos nos han revuelto las entrañas, que no eran justas". "Las comprendíamos, lo que no vamos a aceptar es el uso partidario del dolor", ha asegurado.

EL GAZTETXE, PARA "DESGASTAR" AL GOBIERNO

También se ha referido Uxue Barkos a la polémica que ha suscitado entre los socios del cuatripartito en las últimas semanas la ocupación del palacio Marques de Rozalejo (Gaztetxe Maravillas) y ha advertido de que "no son casualidad" alguna de las cosas que han ocurrido en esta materia.

Así, por ejemplo, se ha preguntado si "es casualidad que el día que tomaron posesión de su cargo los consejeros de este Gobierno se ocupara un edificio propiedad del Gobierno -el palacio de Mendillorri- o si es casualidaD que todas las ocasiones en que se ha producido la ocupación de un bien público haya sido siempre propiedad del Gobierno de Navarra". "No es casualidad", ha afirmado, para señalar que se ha utilizado este asunto para "desgastar" al Gobierno.

Frente a ello, Uxue Barkos ha señalado que el Ejecutivo "nunca ha hecho dejación de sus responsabilidades en la defensa del patrimonio público, pero eso no ha impedido la apuesta convencida por el diálogo". "Jamás se ha negado este Gobierno a hablar de espacios autogestionados, pero eso no va a restar un ápice a la posición de reivindicar la propiedad pública y los bienes de todos los navarros, no sólo de unos pocos", ha añadido.

RESPALDO A MARÍA SOLANA

Durante su intervención Barkos ha aprovechado para dar su respaldo a la gestión que ha hecho en esta materia la portavoz del Gobierno foral, María Solana, que ha sido ovacionada por los asistentes, y que según, la jefa del Ejecutivo, ha sufrido "ataques muy dirigidos". "No se está atacando una decisión, se está atacando el compromiso de personas, se buscan trayectorias, se busca en los tribunales lo que no se ha podido hacer en el Parlamento", ha dicho.

"A María Solana le ha costado el papel más difícil en este caso. Cualquier otro de los consejeros habría estado a la altura, pero María ya no lo tiene que demostrar", ha señalado.

Además, ha acusado a UPN de "agarrarse al recurso más vil que se conoce en política, el de pasar el ámbito de sus bajezas a los tribunales". "No han podido contigo en el Parlamento, no van a poder contigo de ninguna manera", ha asegurado.