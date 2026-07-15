Unos 20 efectivos y dos autobombas trabajan en la noche de este miércoles en el remate del incendio de Almería

Terrenos calcinados por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). Archivo. - Javi Carrión

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20 efectivos por tierra y dos vehículos tipo autobomba trabajarán durante la noche de este miércoles, 15 de julio, en las labores de remate y liquidación del incendio de Los Gallardos (Almería), que se encuentra no obstante controlado.

Así lo ha detallado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, en una comunicación en la que ha actualizado los efectivos que trabajarán durante las próximas horas en las labores relacionadas con este fuego, que ya espera a ser extinguido.

En contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba este lunes que el incendio forestal, en el que han muerto al menos 13 personas, se daba por controlado. Este pasado domingo se daba por estabilizado, finalmente.