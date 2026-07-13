Reciben el alta los bomberos forestales heridos en el vuelco de una autobomba en Bédar (Almería)

Archivo - Camiones de extinción de incendios de la UME e Infoca por la zona afectada de Bédar tras el incendio de Los Gallardos. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUÉRCAL-OVERA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos bomberos forestales que resultaron heridos leves en el vuelco de una autobomba ocurrido el pasado domingo en la carretera que comunica Los Gallardos con Bédar han recibido el alta médica este lunes 13 tras permanecer durante la noche en observación en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

Tal y como ha emitido la Administración autonómica en un mensaje difundido a los medios, los dos bomberos del Infoca heridos de forma leve en este suceso han recibido el alta médica tras resultar heridos cuando circulaban por la AL-6109 de Bédar (Almería).

En contexto, el perímetro del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), estabilizado desde la mañana del domingo 12, se ha mantenido durante la última noche sin crecimiento y presenta ya una actividad "muy escasa".

"Las condiciones meteorológicas favorables han permitido continuar con los trabajos de consolidación y liquidación de puntos calientes conforme a la planificación establecida por los técnicos", así lo ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, vicepresidente primero del Gobierno Andaluz, Antonio Sanz, que ha explicado que "la evolución continúa dentro de lo previsto, con un perímetro prácticamente sin actividad, aunque los efectivos mantienen la vigilancia y los trabajos necesarios hasta lograr su completo control".

El consejero, como director del Plan Infoca, ha explicado que durante la noche se han registrado valores de viento inferiores a los diez kilómetros por hora y un progresivo aumento de la humedad relativa, que ha alcanzado un máximo del 82 por ciento entre las 4,00 y las 6,00 horas. Estas condiciones han favorecido las tareas desarrolladas por el operativo.

Los únicos puntos calientes se localizaron al comienzo de la noche en el sector norte-noreste, en la zona ya quemada entre Bédar y Lubrín, y en el sector suroeste, en el entorno de Los Castaños. El resto del perímetro ha permanecido prácticamente sin actividad. La superficie afectada continúa en torno a las 7.000 hectáreas, sin que se haya producido crecimiento durante las últimas horas.

Durante la noche han trabajado tres grupos especialistas y tres autobombas. El dispositivo previsto para la mañana de este lunes está compuesto por 40 especialistas, que seguirán centrados en la liquidación de puntos calientes y la consolidación del terreno afectado. Asimismo, continúa operativo el servicio de atención e información a las familias, atendido por Cruz Roja y por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped).

Asimismo, un voluntario que participaba en las batidas de reconocimiento resultó afectado por un golpe de calor, aunque "se encuentra en buen estado". En cuanto a las infraestructuras, la carretera AL-6109, que comunica Los Gallardos, Bédar y Lubrín, quedó completamente abierta al tráfico a las 21,30 horas del domingo 13. La vía permanecía cerrada desde el pasado jueves y durante la mañana del domingo se había permitido únicamente el acceso de residentes y vehículos de emergencia.