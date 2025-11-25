El 25N refleja más de 3.100 casos activos de violencia de género en Almería y el Gobierno pide una reacción "coordinada"

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha celebrado este martes el acto de lectura de la Declaración Institucional por el 25N, una cita que ha puesto el foco en los 3.158 casos activos en el Sistema VioGén en la provincia, datos que el subdelegado José María Martín ha enmarcado en la necesidad de "una respuesta integral, sostenida y coordinada" frente a la violencia de género.

Según ha informado en una nota, el acto ha contado con la participación de Hajar Handaoni, de la fundación Cepaim, y Helena Moreno Padilla, alumna de la Escuela de Artes de Almería, quienes han compartido la lectura junto al subdelegado.

Martín ha defendido en su intervención "el trabajo del Gobierno de España y como principio central de nuestra democracia por desarrollar todas las herramientas y medios necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres y por construir un país más feminista, libre y seguro para todos".

Asimismo, ha insistido en que "se requiere de una respuesta integral, sostenida y coordinada de todas las instituciones para lograr el objetivo de luchar contra la lacra de la violencia de género", además ha condenado "cualquier tipo de violencia hacia la mujer y menores" y ha recordado que este año "ha registrado un asesinato en Almería el pasado mes de junio".

Junto a la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en Almería, Loly Cruz, ha señalado que "las cifras nos muestran que aún nos queda mucho camino por recorrer para atajar la violencia hacia la mujer".

CIFRAS DE ALMERÍA

A finales del mes de septiembre, y según las estadísticas publicadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, permanecerían en el Sistema VioGén en Almería 3.158 casos activos, del total de 27.257 casos que había registrados en Andalucía.

El Sistema VioGén, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como la Guardia Civil, e integra además a algunos Cuerpos de Policías Locales de ayuntamientos que tienen suscrito los convenios de colaboración con el Ministerio del Interior.

Según los datos extraídos del informe mensual del VioGén, correspondiente a septiembre, el número de pulseras de alejamiento activas en Almería ha descendido un 3,7 al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 365 dispositivos impuestos por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento.

El 016 recibió en septiembre 102 llamadas en Almería, un 16,4 por ciento menos que un año antes. Este servicio presta información, asesoramiento jurídico y atención psicológica las veinticuatro horas del día mediante teléfono, WhatsApp 600 000 016 y correo electrónico '016-online@igualdad.gob.es'.

El servicio Atenpro contabilizó un aumento interanual del 3,3 por ciento, al pasar de 236 a 243 usuarias activas entre septiembre de 2024 y el mismo mes de este año. Actualmente 32 municipios, que próximamente serán 33 con Pechina, permanecen adheridos al Sistema VioGén.

La Subdelegación ha recordado que el 25 de noviembre fue declarado en 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha destinada a promover la sensibilización social frente a esta realidad e impulsar la participación de gobiernos, organizaciones internacionales y ONG, especialmente del movimiento feminista.

El acto, celebrado en el patio de entrada de la Subdelegación, ha reunido a autoridades civiles y militares, así como a representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Administración General del Estado en la provincia.