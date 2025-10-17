Unos 7.300 deportistas compiten este sábado en una edición "récord" de la carrera de ultrafondo La Desértica de Almería

Archivo - Salida de la carrera de ultrafondo 'La Desértica' en su edición de 2024. - CURRO VALLEJO / DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 7.300 corredores y ciclistas van a participar este sábado en la VII edición de La Desértica, la prueba atlética de ultrafondo que mantiene se recorrido por 15 municipios de la provincia de Almería en distintas modalidades competitivas.

La carrera, consolidada como una de las "más exigentes y atractivas" del calendario nacional, se disputará en tres modalidades: marcha a pie (71 kilómetros) ya sea individual o por equipos, bicicleta de montaña (110 kilómetros) y e-bike o gravel (120 kilómetros), con salida todas ellas desde la Rambla Federico García Lorca de Almería a partir de las 8,00 horas, lo que provocará cortes de tráfico en la ciudad.

El evento que organiza el Club Deportivo 'La desértica', creado en el seno de La Legión, contempla la participación de más de 3.600 corredores en la marcha a pie, quienes deben hacer un recorrido de más de 70 kilómetros en un tiempo máximo de 16 horas con un nivel positivo de 1.632 metros.

En su caso, la carrera atraviesa hasta nueve términos municipales de Almería, con salida desde el centro de la capital y meta en Roquetas de Mar, pasando además por la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator. La marcha por equipos, con hasta 500 participantes, contempla un recorrido similar con grupos masculinos, femeninos o mixtos de cinco personas.

Las carreras en bicicleta de montaña (MTB) abarcan un recorrido mayor de 110 kilómetros a realizar en 12 horas, con un nivel positivo de 2.376 metros en los que se atraviesan 14 municipios. A esta modalidad con 2.900 plazas se suma la de e-bike, que con 250 participantes, hace un recorrido ligeramente más largo, de 120 kilómetros, a completar también 12 horas.

Más allá de su dimensión deportiva, la Desértica genera un impacto económico superior a los tres millones de euros, gracias a la llegada de visitantes y al impulso turístico y gastronómico con actividades como la feria del corredor 'Sabores Almería' y la Mini Desértica Infantil, que antecede a las pruebas deportivas.

La Diputación de Almería apoya este evento deportivo que implica a los corredores a su paso por Almería, Roquetas de Mar, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terque, Alicún, Huécija, Enix, Felix y Vícar, lo que potencia a su vez la marca 'Costa de Almería' y "el binomio turismo-deporte". El 63 por ciento de participantes proceden de fuera de la provincia.