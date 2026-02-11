Abierto el plazo de ayudas al alquiler de hasta 250 euros al mes para jóvenes en el Casco Histórico de Almería

Calle de la Almedina, en el casco histórico de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas al alquiler para jóvenes de viviendas en el Casco Histórico, una convocatoria que contempla subvenciones de hasta 250 euros mensuales por beneficiario para facilitar el acceso a la vivienda en esta zona de la ciudad.

Las bases reguladoras han sido aprobadas este miércoles en sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal y la convocatoria quedará publicada para su consulta en la web: 'www.almeria21.com'.

El programa cuenta con un presupuesto inicial de 50.000 euros, tiene efectos desde el 1 de enero y podrá incrementarse en función del número de solicitudes presentadas, según ha avanzado el Consistorio en una nota.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores y consejera delegada de 'Almería XXI', Eloísa Cabrera, ha subrayado que "el presupuesto total destinado podría ampliarse en función de la demanda, como ya ha ocurrido en convocatorias anteriores".

El programa mantiene las modificaciones introducidas en años anteriores. Entre ellas, figura la bonificación de hasta el 50 por ciento en el recibo del IBI, proporcional a la duración del contrato durante el ejercicio 2025 y con un máximo de 500 euros anuales, para propietarios que incorporen sus viviendas al programa y cuyos inquilinos resulten beneficiarios de las ayudas.

Asimismo, la convocatoria amplía el ámbito geográfico e incluye zonas donde se ha detectado la existencia de viviendas vacías pendientes de alquiler.

"Con estas medidas se busca no solo facilitar el acceso a la vivienda, sino también dinamizar el mercado de alquiler y contribuir a la revitalización del Centro Histórico", ha explicado Cabrera.

REQUISITOS DE ACCESO

Podrán acogerse personas físicas de entre 18 y 35 años, inclusive; en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados; titulares de un contrato de arrendamiento vigente en el momento de la solicitud; y cuya vivienda constituya residencia habitual y permanente dentro del ámbito geográfico establecido.

Asimismo, podrán beneficiarse los estudiantes de la Universidad de Almería (UAL) que cursen estudios universitarios durante el periodo subvencionable, sin que sea obligatorio el empadronamiento en la vivienda objeto de la ayuda.