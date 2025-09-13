Abierto el plazo para inscribirse en las próximas rutas guiadas del IEA en Almería

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), ha abierto el plazo de inscripción en las próximas visitas guiadas que se van a realizar en la provincia de Almería, en las que se dispone de 30 plazas.

En concreto, el IEA ha organizado la ruta guiada por el área meridional de la Depresión de Tabernas y por el Peñón de la Reina y el Yacimiento Arqueológico de Alboloduy. Esta ruta se realiza en colaboración del Instituto de Estudios Almerienses con el Área de Deportes de la Diputación Provincial de Almería.

La vicepresidenta de la Diputación y diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha invitado a todos a participar en estas dos actividades mediante inscripción a través de la web del IEA https://www.iealmerienses.es/.

"Con estas visitas guiadas no solo ofrecemos la oportunidad de conocer de primera mano enclaves tan singulares como la depresión de Tabernas o el yacimiento del Peñón de la Reina en Alboloduy, sino que también fomentamos la divulgación científica y cultural en nuestra provincia", ha valorado.

Confía la diputada en que estas actividades "lleguen al mayor número posible de personas y se conviertan en un instrumento de promoción turística y difusión del conocimiento". "Invitamos a todos los interesados a inscribirse en la web del IEA y a descubrir con nosotros la riqueza y la diversidad de la historia almeriense", ha añadido.

El sábado 18 de octubre se realizará la ruta por Tabernas, que estará coordinado por el geólogo José Miguel Alonso y guiada por el profesor de la UAL, Fabián Martínez.

Esta actividad pretende obtener una visión general sobre la historia geológica y la evolución medioambiental desde el cuaternario antiguo hasta la actualidad de la depresión de Tabernas, mediante un recorrido corto por las surgencias actuales de aguas salinas y su relación con la formación de travertinos y la asociación de especies botánicas especializadas y adaptadas a esta zona árida.

Estas calizas laminares continentales de tipo travertínico, que afloran en distintas áreas del desierto de Tabernas, son rocas formadas a partir de la precipitación química y orgánica de aguas subterráneas surgentes en manantiales a partir de la intensa fracturación activa de esta cuenca, aportando una gran información paleoambiental y temporal que nos ayuda a comprender los cambios geomorfológicos y ambientales de este emblemático paraje natural de la provincia de Almería.

La última visita guiada será en Alboloduy el sábado 25 de octubre. Esta actividad será coordinada por el miembro del IEA, Juan Alberto Cano, y el conferenciante será el descubridor del yacimiento neolítico, Manuel Matarín.

En esta actividad se realizará una conferencia sobre el Yacimiento arqueológico del Peñón de la Reina en el salón cultural de Alboloduy, y posteriormente se realizará una visita guiada al Peñón.

La ruta es de seis kilómetros y se saldrá desde la plaza de la iglesia de Alboloduy tomando la rambla que lleva a la Vereda de las Alcubillas Altas a través de una pequeña senda. Después se llegará a la Balsica Salobre y se tomará la dirección buscando el Peñón de la Reina, antiguo asentamiento neolítico. Una vez visitado el yacimiento se iniciará la bajada hasta llegar a los hornos para cocer el yeso.