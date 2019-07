Almería abre el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación con capacidad para 200 migrantes

Actualizado 26/07/2019 14:02:01 CET

ALMERÍA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha visitado este viernes en Almría el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación, el sexto que se pone en marcha en territorio español, y que cuenta capacidad para 200 personas.

Rumí ha indicado que las instalaciones "hacen frente a una realidad" y da respuesta a una necesidad que hasta ahora se cubría con la puesta en marcha de dispositivos de "emergencia improvisados" en pabellones polideportivos, albergues municipales o en propiedades del personal civil.

"Desde la responsabilidad y solidaridad de un Gobierno socialistas no se podía consentir", ha dicho para destacar que el CAED ayudará a que "no haya ningún problema ni disfunción en la atención a las personas inmigrantes".

Rumí ha asegurado que este "recurso" en la zona de levante para cubrir el litoral de Almería y Murcia "hacía falta y era necesario" y ha afirmado que ha sido un "proceso complejo y laborioso en el que, por fin, se ha conseguido un espacio digno".

Tras remarcar que albergará estancias temporales "reducidas al mínimo" hasta que Cruz Roja haga el "triaje de sus usuarios por perfiles y circunstancias" y decida su destino, ha trasladado que no "altera la convivencia" sino que da lugar "a una acogida tranquila".

"ALMERÍA ES UNA SOCIEDAD SOLIDARIA"

"No creo que haya problema ninguno con la ciudadanía como no lo ha habido en ningún otro sitio donde ya existe porque la almeriense es una sociedad solidaria", ha dicho para añadir que, a su juicio, es lo "desordenado lo que crea inquietud y desazón y no el trabajo serio y responsable para ordenar la llegada de personas inmigrantes".

Los CAED forman parte de la adecuación del sistema en el que el actual Ejecutivo en funciones lleva trabajando en el último año para dar respuesta a la realidad que con la que se encontró en junio de 2018.

El centro, que estará gestionado por Cruz Roja, forma parte del sistema de acogida de atención humanitaria de la secretaría de Estado de Migraciones y es un dispositivo que trata de dar respuesta a las llegadas irregulares de una forma ordenada.

Los CAED son una iniciativa impulsada por el actual Gobierno en funciones que se activan en casos de llegadas a las costas para garantizar una atención digna. Se trata de centros para acoger en primera instancia a los inmigrantes que llegan, que tendrán una primera atención con una estancia temporal reducida, para después ser derivados a otras plazas del sistema repartidas por la geografía española, en función de los diferentes perfiles y de los recursos disponibles.

La secretaria de Estado de Migraciones, que ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, el coordinador estatal de Cruz Roja, Toni Bruel y los responsables de Cruz Roja a nivel regional y provincial, María del Mar Pageo y Antonio Alastrué, respectivamente, ha señalado que el pasado año se abrieron un total de cinco CAED, cuatro de ellos gestionados por Cruz Roja y uno por la entidad CEAR, con capacidad total para unas 1.050 personas, a las que se suman las 200 de este sexto centro, que también va a estar gestionado con Cruz Roja.