La Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con EEUU pero Albares lo desmiente

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias".

"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

La portavoz ha señalado además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera "que todos los aliados" cooperen en dicha misión, asegurando que Irán "no solo amenaza a Estados Unidos", sino también al continente europeo.

Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha desmentido tajantemente las palabras de la portavoz del Gobierno estadounidense en declaraciones a la cadena SER: "Nuestra posición sobre el uso de las bases no ha cambiado en absoluto".